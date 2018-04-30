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Дмитрий Кобылкин: Профессия пожарного всегда была одной из самых трудных и опасных
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Дмитрий Кобылкин: Профессия пожарного всегда была одной из самых трудных и опасных 

ИА Север-Пресс 50 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин поздравил ямальских пожарных с профессиональным праздником.
«Эта благородная профессия всегда была одной из самых трудных и опасных, но во все времена именно она по праву заслуживала в обществе и уважение, и почёт. На пожарных возложены ответственные задачи по предупреждению и тушению пожаров, по спасению людей, природных и материальных ценностей.
Рискуя собственной жизнью, в экстремальных условиях Крайнего севера вы всегда должны действовать слаженно и оперативно. Именно от вашего профессионализма и мужества зависит, будет ли поставлен надёжный заслон огненной стихии. И ямальцы рассчитывают на вас.
В этот праздник искренне желаю всем сотрудникам всех пожарно-спасательных подразделений крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе!», — говорится в поздравлении главы региона.
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