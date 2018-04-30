Дмитрий Кобылкин: Профессия пожарного всегда была одной из самых трудных и опасных

«Эта благородная профессия всегда была одной из самых трудных и опасных, но во все времена именно она по праву заслуживала в обществе и уважение, и почёт. На пожарных возложены ответственные задачи по предупреждению и тушению пожаров, по спасению людей, природных и материальных ценностей.

Рискуя собственной жизнью, в экстремальных условиях Крайнего севера вы всегда должны действовать слаженно и оперативно. Именно от вашего профессионализма и мужества зависит, будет ли поставлен надёжный заслон огненной стихии. И ямальцы рассчитывают на вас.

В этот праздник искренне желаю всем сотрудникам всех пожарно-спасательных подразделений крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе!», — говорится в поздравлении главы региона.