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Сухих рукавов! Ямальские пожарные отмечают свой профессиональный праздник
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Сухих рукавов! Ямальские пожарные отмечают свой профессиональный праздник 

ИА Север-Пресс 50 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 30 апреля, ямальские пожарные отмечают профессиональный праздник — День пожарной охраны России. Во всех подразделениях противопожарной службы проходят торжественные мероприятия с участием ветеранов пожарной охраны и ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной станции.
Противопожарная служба является одним из важнейших компонентов системы безопасности населения автономного округа. Только за первый квартал этого года в результате грамотных и самоотверженных действий пожарных спасено 34 человеческих жизни, материальных ценностей на сумму около 192 млн рублей. Всего за 2017 год ямальские пожарные спасли 245 человек, что является главным достижением в работе и показателем высокого профессионализма.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности, противопожарную деятельность на Ямале обеспечивают 2972 сотрудника подразделений федеральной противопожарной службы и 1200 работников противопожарной службы автономного округа.
Ежесуточно на посту более тысячи огнеборцев несут службу по предотвращению пожаров и обеспечению безопасности ямальцев. В регионе за первый квартал текущего года произошло 155 пожара. В 2017 году зафиксировано 524 пожара, основная часть которых приходится на жилой сектор и транспорт. Основными причинами возникновения пожаров остаются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также правил эксплуатации транспортных средств.
Пожары в природной среде, включая лесные пожары, ликвидируют работники Ямалспаса. В 2017 году на территории округа ликвидировано 365 природных пожаров на площади около 220 тыс. гектаров. Общая площадь охраняемых от пожаров земель превышает 76,9 млн гектар.
Напомним, начало создания противопожарной службы связано с подписанием в 1649 году Наказа о Градском благочинии, первого официального документа, регламентирующего деятельность пожарной охраны. В России праздник учрежден в 1999 году указом президента РФ «Об установлении пожарной охраны».
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