Слаженная работа авиационной группы ВВО и огнеборцев позволила стабилизировать пожарную обстановку в Приамурье

Работа ведется по тушению крупных лесных пожаров действующих на территориях Шимановского, Мазановского, Ромненского и Зейского районов.

Слаженная работа авиационной группы армейской авиации Восточного военного округа и огнеборцев-десантников Авиалесоохраны позволила стабилизировать обстановку с лесными пожарами в самых сложных районах Амурской области. За сутки вертолетами Ми-8АМТШ ВВО переброшено к очагам пожаров 60 огнеборцев и доставлен груз с продовольствием и пожарным снаряжением общим весом более 3 тонн.

Радиус действия авиационной группы составляет 200-250 километров. Работа ведется по тушению крупных лесных пожаров действующих на территориях Шимановского, Мазановского, Ромненского и Зейского районов региона.

Полеты проходят в сложных условиях сильной задымленности и ветра. Посадки вертолетов, как правило, производятся в заболоченной труднодоступной местности, что требует от экипажей повышенного мастерства в ориентировании и пилотировании вертолетов. Ведется мониторинг контроля действующих пожаров и обнаружения новых возгораний. Особое внимание уделяется мониторингу пожаров создающих возможную угрозу населенным пунктам.

22 апреля авиационная группа вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО из Хабаровского края направлена в Амурскую область для оказания помощи в тушении пожаров. В регионе сохраняется сложная пожарная обстановка. Этому способствуют условия сухой жаркой погоды и сильного ветра. С 7 апреля на территории области действует режим ЧС.