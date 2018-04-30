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Пучков: МЧС принимает все меры по минимизации ущерба от пожаров
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Пучков: МЧС принимает все меры по минимизации ущерба от пожаров 

ТАСС 1 час назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 апреля. /ТАСС/. МЧС России принимает все необходимые меры, чтобы минимизировать и ущерб, и потери от пожаров и чрезвычайных ситуаций, заявил глава МЧС России Владимир Пучков.
"Мы делаем все, чтобы минимизировать ущерб и потери от различных чрезвычайных ситуаций, пожаров и других бед", — сказал он в понедельник в Благовещенске на церемонии награждения особо отличившихся сотрудников пожарного гарнизона Амурской области, а также пожарных-ветеранов по случаю Дня пожарной охраны России.
Пучков отметил, что на оснащение подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС, противопожарной службы регионов поступают новая техника и экипировка.
"Но самое главное, что в пожарной охране работают профессиональны, которые идут в огонь с риском для жизни, выполняют свои обязанности, каждый день проявляя мужество, героизм и самоотверженность. Чужая беда — это беда каждого из нас", — сказал Пучков.
В Благовещенске он передал пожарно-спасательному гарнизону боевую одежду и аппараты защиты органов дыхания.
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