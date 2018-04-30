Пучков: МЧС принимает все меры по минимизации ущерба от пожаров

"Мы делаем все, чтобы минимизировать ущерб и потери от различных чрезвычайных ситуаций, пожаров и других бед", — сказал он в понедельник в Благовещенске на церемонии награждения особо отличившихся сотрудников пожарного гарнизона Амурской области , а также пожарных-ветеранов по случаю Дня пожарной охраны России

Пучков отметил, что на оснащение подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС, противопожарной службы регионов поступают новая техника и экипировка.

"Но самое главное, что в пожарной охране работают профессиональны, которые идут в огонь с риском для жизни, выполняют свои обязанности, каждый день проявляя мужество, героизм и самоотверженность. Чужая беда — это беда каждого из нас", — сказал Пучков.

В Благовещенске он передал пожарно-спасательному гарнизону боевую одежду и аппараты защиты органов дыхания.