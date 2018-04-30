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Пучков выступил за увеличение штрафов за нарушения противопожарного режима
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Пучков выступил за увеличение штрафов за нарушения противопожарного режима 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 апр — РИА Новости. Глава МЧС Владимир Пучков считает необходимым увеличить штрафы к нарушителям особого противопожарного режима, действия которых стали причиной крупных природных пожаров.
"Штрафы надо увеличить для тех лиц, действия которых приводят к тяжелым последствиям", — сказал Пучков журналистам.
Он считает, что «нужно жёстко спрашивать с нарушителей, которые не выполняют требования особого противопожарного режима, сжигают растительность или просто хулиганят». По словам Пучкова, в итоге страдают тысячи граждан.
"Мы будем готовить изменения в нормативно-правовые акты", — сказал глава МЧС.
В свою очередь губернатор Амурской области Александр Козлов также заявил о необходимости ужесточить штрафные санкции к нарушителям. Сейчас максимальная сумма штрафа составляет 4 тысячи рублей. «Нарушители должны возмещать затраты, потраченные на тушение пожаров», — считает Козлов.
В понедельник министр сообщил, что ситуация с природными пожарами в Амурской области улучшилась благодаря усилению группировки по их тушению. Накануне, в частности, было потушено крупное возгорание в Хинганском заповеднике в Приамурье.
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