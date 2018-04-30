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В Амурской области создадут бригады для противопожарных рейдов
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В Амурской области создадут бригады для противопожарных рейдов 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 апр — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил сформировать мобильные бригады для противопожарных рейдов в Амурской области.
"Я попрошу сформировать мобильные бригады из сотрудников Государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора, Рослесхоза для проведения противопожарных рейдов по всем населенным пунктам и дачным участкам", — сказал он на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Амурской области.
Пучков отметил, что людям надо разъяснять правила противопожарной безопасности и запрещать сжигать траву на приусадебных участках.
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