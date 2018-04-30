Под Соль-Илецком на ходу загорелся полуприцеп большегрузного автомобиля

Происшествие произошло на 86 км трассы вблизи села Угольное Соль-Илецкого городского округа. Водитель увидел, что дымится заднее колесо прицепа, остановил грузовик и отсоединил полуприцеп от фуры, с левой стороны полуприцепа началось возгорание. Возгорание было потушено сотрудниками ГУ МЧС по Оренбургской области. Жертв и пострадавших нет.