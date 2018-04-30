Под Соль-Илецком на ходу загорелся полуприцеп большегрузного автомобиля 

В Соль-Илецком городском округе полицейские и специалисты ГУ МЧС по Оренбургской области выясняют причины возгорания полуприцепа грузовика, произошедшего на трассе автодороги «Казань-Оренбург-Акбулак — гр. Р. Казахстан», сообщает УМВД по Оренбургской области.
Происшествие произошло на 86 км трассы вблизи села Угольное Соль-Илецкого городского округа. Водитель увидел, что дымится заднее колесо прицепа, остановил грузовик и отсоединил полуприцеп от фуры, с левой стороны полуприцепа началось возгорание. Возгорание было потушено сотрудниками ГУ МЧС по Оренбургской области. Жертв и пострадавших нет.