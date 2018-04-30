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Восток страны продолжает полыхать
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Восток страны продолжает полыхать 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Дальний Восток — по-прежнему самая горячая точка на карте нашей страны. Там продолжается борьба с лесными пожарами. По данным Авиалесоохраны, за минувшие сутки удалось потушить порядка 150-ти тысяч гектаров.
Самой сложной остаётся обстановка в Амурской области, где полыхают почти 50 тысяч гектаров леса, отмечает телеканал «Россия 24». В тушении заняты свыше трёх с половиной тысяч человек. В том числе, привлечены силы военных. Вертолёты Минобороны занимаются мониторингом ситуации, доставляют пожарные команды и грузы в те районы, где особенно нужна помощь.
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