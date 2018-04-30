Восток страны продолжает полыхать

Дальний Восток — по-прежнему самая горячая точка на карте нашей страны. Там продолжается борьба с лесными пожарами. По данным Авиалесоохраны, за минувшие сутки удалось потушить порядка 150-ти тысяч гектаров.