Более сотни человек пришли к мемориалу памяти возле сгоревшего ТЦ в Кемерове

Ангелочки с черной лентой

Несмотря на холодную, переменчивую погоду — ветер и небольшой дождик, у мемориала, появившийся утром 26 марта, собрались жители города. Как рассказали ТАСС волонтеры, жители города идут к этому месту с самого утра. Вечером, когда приехал патриарх, собралось более сотни человек — это люди разного возраста: школьники, студенты, работники разных организаций, пенсионеры, а также губернаторы регионов Сибири, которые приехали в Кемерово на совет глав регионов Сибирского федерального округа (СФО) с участием полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло

Некоторые горожане несли цветы — красные розы и гвоздики, и воздушные шары, многие не смогли сдержать слез. Учащиеся школы № 34 Кемерова в память о погибших при пожаре детях сделали из бумаги около 100 маленьких ангелочков с черной лентой. «Дети сами проявили инициативу, родители их самих не отпустили, но самый смелый вышел с нами», — рассказала ТАСС практикант школы Валентина Прокудина

Жительница Кемерова Инна Вахрушева 3 мая пришла к мемориалу не впервые, она работает недалеко от ТЦ. «Мы пришли сюда уже не первый раз. У нас офис тут рядом, и мы видели всю эту трагедию», — сказала она.

Памятные службы

Многие после возложения отправились в Знаменский собор областного центра, где проходила служба в память по погибшим. Возле здания церкви были выставлены два больших экрана, на которых транслировалось изображение для тех, кому не хватило место внутри. Также трансляцию вели местные каналы.

В Кузбасской митрополии ТАСС рассказали, что с самого утра в храмах, часовнях и приходах проходили панихиды по погибшим. «У нас около 470 храмов, часовен, церквей и приходов. С самого утра были богослужения, приходили люди», — сказал собеседник агентства.

Вспоминают погибших и произошедшую трагедию во всех городах Кузбасса. Так, в Новокузнецке — втором по численности городе региона — в четверг высадили 60 яблонь в память о погибших. «С инициативой высадить деревья к нам обратились местные жители. Мы ее поддержали, и сегодня днем в прогулочной зоне Орджоникидзевского района были высажены 60 яблонь — по числу погибших в „Зимней вишне“, — сообщили ТАСС в комитете окружающей среды и природных ресурсов городской администрации.

Вечером в областной филармонии желающие могут бесплатно посетить благотворительный концерт пианиста Луки Сафронова-Затравкина (сын художника Никаса Сафронова, — прим. ТАСС). „Вход свободный. Входные билеты можно получить в кассе филармонии“, — уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Кемеровской области

О пожаре

Пожар в торгово-развлекательном центре „Зимняя вишня“ произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 60 человек. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено восьми фигурантам, все они арестованы.