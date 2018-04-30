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В Ульяновской области дотла сгорели «Жигули»
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В Ульяновской области дотла сгорели «Жигули» 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Около полудня 28 апреля вспыхнул «ВАЗ» пятой модели, стоявший у частного дома в селе Верхняя Маза Радищевского района
Обгорел моторный отсек. Боролись с огнем шесть пожарных, никто не пострадал.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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