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В Ульяновской области дотла сгорели «Жигули»
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В Ульяновской области дотла сгорели «Жигули»
АиФ — Ульяновск
1 час назад
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АиФ – Ульяновск
Около полудня 28 апреля вспыхнул «ВАЗ» пятой модели, стоявший у частного дома в селе Верхняя Маза Радищевского района
Обгорел моторный отсек. Боролись с огнем шесть пожарных, никто не пострадал.
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