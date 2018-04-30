В Ульяновской области дотла сгорели «Жигули»

Около полудня 28 апреля вспыхнул «ВАЗ» пятой модели, стоявший у частного дома в селе Верхняя Маза Радищевского района

Обгорел моторный отсек. Боролись с огнем шесть пожарных, никто не пострадал.