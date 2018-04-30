Глава Омской области поздравил пожарных с профессиональным праздником

Сегодня, 30 апреля, омские сотрудники пожарной охраны отметили свой профессиональный праздник смотром омского гарнизона у «Арены-Омск». Здесь была развёрнута традиционная полевая кухня, а также проведены показательные выступления сотрудников.