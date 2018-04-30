Минские строители построили дом за 65 часов 42 минуты

Минск , 28 апреля / Синьхуа / — 28 апреля Минское домостроительное предприятие МАПИД завершил эксперимент по монтажу двухэтажного коттеджа — предприятие возвело дом за 65 часов 42 минуты.

На первом этаже 66-го квадратного дома находятся тамбур, холл, кухня-столовая и санузел, на втором — две жилые комнаты /14,1 кв.м и 13,4 кв.м/ и ванная. Монтажники работали вахтовым методом по двенадцать часов. Параллельно велось утепление однослойных панелей минераловатными плитами.

Минск, 28 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля Минское домостроительное предприятие МАПИД завершил эксперимент по монтажу двухэтажного коттеджа — предприятие возвело дом за 65 часов 42 минуты.

На первом этаже 66-го квадратного дома находятся тамбур, холл, кухня-столовая и санузел, на втором — две жилые комнаты /14,1 кв.м и 13,4 кв.м/ и ванная. Монтажники работали вахтовым методом по двенадцать часов. Параллельно велось утепление однослойных панелей минераловатными плитами.

Минск, 28 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля Минское домостроительное предприятие МАПИД завершил эксперимент по монтажу двухэтажного коттеджа — предприятие возвело дом за 65 часов 42 минуты.

На первом этаже 66-го квадратного дома находятся тамбур, холл, кухня-столовая и санузел, на втором — две жилые комнаты /14,1 кв.м и 13,4 кв.м/ и ванная. Монтажники работали вахтовым методом по двенадцать часов. Параллельно велось утепление однослойных панелей минераловатными плитами.

Минск, 28 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля Минское домостроительное предприятие МАПИД завершил эксперимент по монтажу двухэтажного коттеджа — предприятие возвело дом за 65 часов 42 минуты.

На первом этаже 66-го квадратного дома находятся тамбур, холл, кухня-столовая и санузел, на втором — две жилые комнаты /14,1 кв.м и 13,4 кв.м/ и ванная. Монтажники работали вахтовым методом по двенадцать часов. Параллельно велось утепление однослойных панелей минераловатными плитами.

Минск, 28 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля Минское домостроительное предприятие МАПИД завершил эксперимент по монтажу двухэтажного коттеджа — предприятие возвело дом за 65 часов 42 минуты.

На первом этаже 66-го квадратного дома находятся тамбур, холл, кухня-столовая и санузел, на втором — две жилые комнаты /14,1 кв.м и 13,4 кв.м/ и ванная. Монтажники работали вахтовым методом по двенадцать часов. Параллельно велось утепление однослойных панелей минераловатными плитами.

Минск, 28 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля Минское домостроительное предприятие МАПИД завершил эксперимент по монтажу двухэтажного коттеджа — предприятие возвело дом за 65 часов 42 минуты.

На первом этаже 66-го квадратного дома находятся тамбур, холл, кухня-столовая и санузел, на втором — две жилые комнаты /14,1 кв.м и 13,4 кв.м/ и ванная. Монтажники работали вахтовым методом по двенадцать часов. Параллельно велось утепление однослойных панелей минераловатными плитами.

Минск, 28 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля Минское домостроительное предприятие МАПИД завершил эксперимент по монтажу двухэтажного коттеджа — предприятие возвело дом за 65 часов 42 минуты.

На первом этаже 66-го квадратного дома находятся тамбур, холл, кухня-столовая и санузел, на втором — две жилые комнаты /14,1 кв.м и 13,4 кв.м/ и ванная. Монтажники работали вахтовым методом по двенадцать часов. Параллельно велось утепление однослойных панелей минераловатными плитами.

Минск, 28 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля Минское домостроительное предприятие МАПИД завершил эксперимент по монтажу двухэтажного коттеджа — предприятие возвело дом за 65 часов 42 минуты.

На первом этаже 66-го квадратного дома находятся тамбур, холл, кухня-столовая и санузел, на втором — две жилые комнаты /14,1 кв.м и 13,4 кв.м/ и ванная. Монтажники работали вахтовым методом по двенадцать часов. Параллельно велось утепление однослойных панелей минераловатными плитами.

Минск, 28 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля Минское домостроительное предприятие МАПИД завершил эксперимент по монтажу двухэтажного коттеджа — предприятие возвело дом за 65 часов 42 минуты.

На первом этаже 66-го квадратного дома находятся тамбур, холл, кухня-столовая и санузел, на втором — две жилые комнаты /14,1 кв.м и 13,4 кв.м/ и ванная. Монтажники работали вахтовым методом по двенадцать часов. Параллельно велось утепление однослойных панелей минераловатными плитами.

Минск, 28 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля Минское домостроительное предприятие МАПИД завершил эксперимент по монтажу двухэтажного коттеджа — предприятие возвело дом за 65 часов 42 минуты.

На первом этаже 66-го квадратного дома находятся тамбур, холл, кухня-столовая и санузел, на втором — две жилые комнаты /14,1 кв.м и 13,4 кв.м/ и ванная. Монтажники работали вахтовым методом по двенадцать часов. Параллельно велось утепление однослойных панелей минераловатными плитами.