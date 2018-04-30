Пучков сообщил об усилении группировки по тушению природных пожаров в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК , 30 апреля. / ТАСС /. Группировку по тушению природных и лесных пожаров в Приморском крае усилят. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Приморского края.

"Принято решение об усилении группировки сил по тушению пожаров", — сказал он. Пучков отметил, что за ночь обстановка с пожарами в крае улучшилась. Министр напомнил, что в регион прибыл самолет МЧС Бе-200 для тушения пожаров. «Если нужно будет усиление по авиагруппе, мы все меры примем», — сообщил Пучков.

Вместе с тем он обратил внимание на большое количество возгораний вдоль дорог. «Мы накануне совершили облет, есть пожары в труднодоступных местах, на сопках. Но есть много возгораний вдоль дорог. Это значит, что граждане неаккуратно выполняют требования и нормы пожарной безопасности», — отметил Пучков.

Он подчеркнул, что во время майских праздников важно не допустить новых возгораний и перехода огня на строения. «Прошу еще раз оценить готовность всех сил и средств, а также служб, которые занимаются профилактикой пожаров на землях всех категорий», — сказал глава МЧС.

На всей территории региона действует особый противопожарный режим. Кроме того, в связи с ухудшением пожарной обстановки, связанной с лесными пожарами, глава региона Андрей Тарасенко подписал постановление о введении режима повышенной готовности в Приморском крае.