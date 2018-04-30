Подмосковные шашлыки. Где можно отдохнуть и пожарить мясо

Первые майские праздники принесли россиянам сразу четыре выходных дня подряд. Московский регион предлагает жителям и гостям множество развлечений на любой вкус. Но по традиции ежегодно в этот период наиболее популярен отдых на природе.

Портал Москва 24 уже рассказывал, где можно пожарить шашлык в столице, а также куда лучше всего направиться любителям рыбалки, чтобы получить хороший и законный клев. Теперь настало время выглянуть за МКАД.

Московская область богата природными красотами — до 44% ее территории занимают леса. На севере и на северо-западе — хвойные, ель является коренным деревом этой природной зоны. Ельники с примесью лещины и бересклета частично укрывают Шаховский, Можайский и Лотошинский районы. Чем ближе на юг, в центр Подмосковья, тем больше появляется широколиственных деревьев, и еловый лес переходит в зону смешанного.

Можно наслаждаться окружающей красотой, собирать дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы. Можно даже развести костер, не оставляя его без присмотра и только на оборудованной площадке, которая специально очищена от минерального слоя почвы и отделена от леса противопожарной полосой не уже полуметра.

"Очень важно не забыть после пикника тщательно потушить костер: засыпать его землей или залить водой и вывезти мусор. Кроме того, в Подмосковье с 12 апреля объявлен пожароопасный сезон. Это значит, что с момента схода снежного покрова и следов таяния снега и до установления осенью дождливой погоды или снежного покрова в лесу надо соблюдать особые правила. Поэтому в сухую погоду следует воздержаться от разведения костров и мангалов", — пояснили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Для удобства жителей и гостей региона, на сайте ведомства размещены интерактивные карты, с помощью которых можно найти удобные места отдыха, рекреационные зоны и ареалы распространения различных грибов. В комитете особенно подчеркнули, что точки отдыха, по большей части расположенные вдоль трасс, не предназначены для приготовления пищи на открытом огне. То есть мясо жарить там нельзя, но можно съесть заготовленные бутерброды, любуясь лесом или рекой.

Специальные площадки для установки мангалов оборудованы в парках Подмосковья, карту которых также можно найти на сайте Комитета лесного хозяйства. Сотрудники ведомства отмечают, что жарить шашлыки лучше всего именно там. И напоминают, что до 80% лесных пожаров возникает именно из-за нарушения населением мер пожарной безопасности во время отдыха, а также в результате использования в лесу неисправной техники. И только в очень редких случаях виноваты естественные причины (например, удар молнии).