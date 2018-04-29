На юге Волгограда рядом с моргом поднялись столбы дыма 

Рядом с моргом Красноармейского района Волгограда поднялся столб огня и дыма. По словам горожан, бегущее по сухой траве пламя едва не перекинулось на автостоянку.
— Пожар на улице Изобильной вспыхнул около часа назад, — рассказал волгоградец Лев Груздев. — Спасатели, приехавшие на место на двух машинах, справились с разыгравшимся огнем всего за 10 минут и не пустили его к автостоянке.
Вовремя потушенное пламя не успело навредить ни местным жителям, ни их домам.
Накануне своего профессионального праздника волгоградские пожарные показали работу на самых страшных пожарах Волгоградской области. Видео о непростой работе спасателей смотрите в нашем материале.