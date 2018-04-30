Ещё
В Магадане после проверки пожарной безопасности закрыли торговый центр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Магадане после проверки пожарной безопасности закрыли торговый центр 

ТАСС 46 минут назад
Фото: ИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ"
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Эксплуатацию здания торгового центра «Идея» запретили в Магадане после проверки соблюдения требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба УФССП России по Магаданской области.
"В Магадане по ходатайству прокурора города Магадана и по решению Магаданского городского суда запрещена эксплуатация здания торгового центра «Идея». Судебный пристав-исполнитель осуществил проверку на предмет запрета эксплуатации здания. На момент совершения исполнительных действий здание не эксплуатируется, судебное решение исполняется", — говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка пожарной безопасности в торговом центре выявила нарушения, создающие угрозу ЧС.
Проверки торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей на соблюдение требований пожарной безопасности было поручено провести в регионах страны Генпрокуратурой РФ после пожара в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека.
ТАСС: последние новости
В Екатеринбурге горит заброшенный дом В Тамбове открылась первая в регионе школа безопасности детей на пожарах Под Вязьмой горит резервуар с бензином
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С Россией надо общаться с позиции силы»422
Военная база в Сирии подверглась новому удару350
Миллионеры бегут за границу970
Европе посоветовали учиться у России14
За отдых в России придется платить51
Видео
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире Кавказ
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение