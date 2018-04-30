В Магадане после проверки пожарной безопасности закрыли торговый центр

"В Магадане по ходатайству прокурора города Магадана и по решению Магаданского городского суда запрещена эксплуатация здания торгового центра «Идея». Судебный пристав-исполнитель осуществил проверку на предмет запрета эксплуатации здания. На момент совершения исполнительных действий здание не эксплуатируется, судебное решение исполняется", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка пожарной безопасности в торговом центре выявила нарушения, создающие угрозу ЧС.