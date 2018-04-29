Горевших детей приняли за мусор

Двух детей, которых родная мать сожгла из-за того, что не смогла обеспечить им достойную жизнь, сначала приняли за горящий мусор. Об этом рассказал житель посёлка Осинки Нижегородской области Евгений Катышев, который был на месте тушения пожара.

Напомним, тела 2-летнего мальчика и 4-летней девочки были найдены в заброшенном здании в Семёновском районе.

«Вечером возился в саду, а у меня сосед говорит: «Там трава, наверное, горит, затушить бы, а то сгорим». Я взял лопату, и мы пошли туда. Там всё было в дыму», — цитирует мужчину телеграм-канал Life-Shot.

По его словам, когда они с соседом пришли на место пожара, там уже находились спасатели.

«Мы к ним. Вот, что-то там какой-то мусор горит. Ладно, горит мусор. Они раскатали рукава и залили первый раз всё. Другой говорит: «Надо ещё пролить и уезжать»», — рассказывает Катышев.

Однако спустя какое-то время, как говорит мужчина, пожарные увидели там «что-то подозрительное: трупы то ли детские, то ли взрослые».