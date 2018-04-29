В Лабытнанги в воскресенье вечером горожане сняли на видео сильный пожар

Незадолго до одиннадцати вечера в городском паблике выложили видео сильного пожара в Лабытнанги . В ролике издалека виден сильный огонь.

Горожане в комментариях утверждают, что горит общежитие на ул. 40 лет Победы, 1. О пострадавших пока данных нет.