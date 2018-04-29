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В Лабытнанги в воскресенье вечером горожане сняли на видео сильный пожар
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В Лабытнанги в воскресенье вечером горожане сняли на видео сильный пожар 

Красный Север 39 минут назад
Фото: Красный Север
Незадолго до одиннадцати вечера в городском паблике выложили видео сильного пожара в Лабытнанги. В ролике издалека виден сильный огонь.
Горожане в комментариях утверждают, что горит общежитие на ул. 40 лет Победы, 1. О пострадавших пока данных нет.
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