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В Лабытнанги в воскресенье вечером горожане сняли на видео сильный пожар
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В Лабытнанги в воскресенье вечером горожане сняли на видео сильный пожар
Красный Север
39 минут назад
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Фото:
Красный Север
Незадолго до одиннадцати вечера в городском паблике выложили видео сильного пожара в
Лабытнанги
. В ролике издалека виден сильный огонь.
Горожане в комментариях утверждают, что горит общежитие на ул. 40 лет Победы, 1. О пострадавших пока данных нет.
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