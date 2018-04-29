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Трое детей погибли при пожаре в Подмосковье
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Трое детей погибли при пожаре в Подмосковье 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Тела двух детей были обнаружены в ходе тушения пожара, третий ребенок был госпитализирован, но скончался в больнице.
Трое детей погибли при пожаре в подмосковном Егорьевске. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Возгорание произошло в двухэтажном многоквартирном доме по улице Советская, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу подмосковной прокуратуры. Огнеборцы обнаружили тела двух детей в ходе тушения пожара.
Третий ребенок был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, но спасти его жизнь не удалось.
Дети находились дома без присмотра. В связи с ЧП проводится экспертиза.
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