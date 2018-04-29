Трое детей погибли при пожаре в Подмосковье

Тела двух детей были обнаружены в ходе тушения пожара, третий ребенок был госпитализирован, но скончался в больнице.

Трое детей погибли при пожаре в подмосковном Егорьевске . По данному факту возбуждено уголовное дело.

Возгорание произошло в двухэтажном многоквартирном доме по улице Советская, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу подмосковной прокуратуры. Огнеборцы обнаружили тела двух детей в ходе тушения пожара.

Третий ребенок был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, но спасти его жизнь не удалось.

Дети находились дома без присмотра. В связи с ЧП проводится экспертиза.