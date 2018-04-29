Появилось видео горящего на дороге автомобиля в Краснодаре

Инцидент произошел вчера на трассе М‐4, около Молькино. Как сообщает региональный паблик «Типичный Краснодар», очевидцы успели заснять возгорание иномарки BMW. Спустя некоторое время машина вспыхнула.

На кадрах видно, как на помощь к хозяину авто подбегают другие водители, пытаясь помочь справиться с огнем.

Однако, у них не получается.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 5:58. К ликвидации пожара привлекли четыре человека и одну единицу техники. Никто не пострадал. Обстоятельства случившегося уточняются.