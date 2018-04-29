Рабочий сгорел при пожаре в резервуаре с бензином

Рабочий погиб во время пожара в резервуаре с бензином на складе ФГКУ «Комбинат прожектор» в Смоленской области . Об этом сообщается в группе «Смоленск» в социальной сети «ВКонтакте».

Резервуар с нефтепродуктами объемом около пяти тонн загорелся днем в воскресенье. На место выехали спасатели. Пожар локализовали. Угрозы распространения огня не было, так как резервуар располагается под землей.

После тушения пожара внутри емкости обнаружили тело мужчины, его личность установили, погибшим оказался работник комбината. По факту случившегося проводится проверка. Подробности устанавливают.