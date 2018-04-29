На территории детского сада на Уралмаше вспыхнул пожар 

Сегодня вечером на Уралмаше на территории детского сада, который недавно закрылся, вспыхнул пожар. Как рассказала E1.RU очевидец Ирина, пожар начался на бульваре Культуры, загорелся хозяйственный домик.
— Садик сейчас не работает, его недавно закрыли на ремонт. Пожарные быстро приехали, до сих пор тушат, — рассказала Ирина. — Но основное здание закоптилось, стекла повреждены из-за пожара. Небо было все черное из-за дыма, пламя высоко поднималось, на несколько метров. А еще из горящей постройки доносились взрывы, уж не знаю, что там хранилось, но звук был — как дети петарды взрывают, только громче.
Как сообщили в МЧС по Свердловской области, пожар произошел на территории неэксплуатируемого детского сада, тушением занимаются 6 пожарных на двух машинах. Пожар распространился на площади 60 квадратных метров.