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На территории детского сада на Уралмаше вспыхнул пожар
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На территории детского сада на Уралмаше вспыхнул пожар 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня вечером на Уралмаше на территории детского сада, который недавно закрылся, вспыхнул пожар. Как рассказала E1.RU очевидец Ирина, пожар начался на бульваре Культуры, загорелся хозяйственный домик.
— Садик сейчас не работает, его недавно закрыли на ремонт. Пожарные быстро приехали, до сих пор тушат, — рассказала Ирина. — Но основное здание закоптилось, стекла повреждены из-за пожара. Небо было все черное из-за дыма, пламя высоко поднималось, на несколько метров. А еще из горящей постройки доносились взрывы, уж не знаю, что там хранилось, но звук был — как дети петарды взрывают, только громче.
Как сообщили в МЧС по Свердловской области, пожар произошел на территории неэксплуатируемого детского сада, тушением занимаются 6 пожарных на двух машинах. Пожар распространился на площади 60 квадратных метров.
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