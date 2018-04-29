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Парк «Мещёру» потушили
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Парк «Мещёру» потушили 

ТВ-МИГ 42 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса park-meshera.ru  В национальном парке «Мещёра» прошли учения. По сценарию на заповедной территории произошёл пожар. Сотрудники «Мещёры» сообщили спасателям о происшествии, а дальше наблюдали за ликвидацией мнимого пожара. Первыми на место возгорания прибывает патрульная группа нацпарка, оснащённая ранцевым огнетушителем и мотопомпой. Их задача как можно быстрее локализовать возгорание и начать прокладку минерализованной полосы.
В случае нехватки сил на помощь выдвигаются техника помощнее из Пожарно-химической станции второго тип. Так это официально называется. Входит в состав этой самой группы следующая техника: Трактора — К-704, МТЗ-82, ТЛТ -100, ТЦ -2.5-40/4 — их задача рыть полосу с помощью плугов и тушение огня водой, автоцистерна производит дотушивание огня. Есть специальная машина в случае возникновения пожара в труднодоступных местах — бульдозер на болотном ходу.
Также специалисты нацпарка отмечают, что мониторинг пожарной ситуации на территории «Мещеры» производится с помощью системы космического наблюдения, беспилотных летательных аппаратов, а также средств «Авиалесохраны».
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