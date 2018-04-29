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В Башкирии один из пропавших на реке Лемеза туристов найден живым
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В Башкирии один из пропавших на реке Лемеза туристов найден живым 

ТАСС 49 минут назад
УФА, 29 апреля. /ТАСС/. Один из туристов, пропавших во время сплава на катамаране по реке Лемеза в Башкортостане, найден живым. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
"Один из пропавших на реке Лемеза туристов найден живым другой туристической группой. Поиски второго пропавшего продолжаются", — сказал представитель пресс-службы ведомства.
Как сообщалось ранее, «в оперативно-дежурную смену ФКУ „ЦУКС ГУ МЧС России по республике Башкортостан“ 29 апреля в 14:30 мск поступило сообщение о пропаже двух взрослых людей на реке Лемеза в районе н. п. Верхние Лемезы Архангельского района республики. Трое туристов сплавлялись по р. Лемеза на катамаране. В какой-то момент катамаран перевернулся, один из туристов успел ухватиться за бревно и через час выплыл к н. п. Верхние Лемезы.
ведутся поисковые работы».
В поисковой операции участвуют силы и средства Башкирской териториальной подсистемы РСЧС в количестве пять единиц техники 15 человек личного состава, в том числе от МЧС России две единицы техники и шесть человек личного состава.
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