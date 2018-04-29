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В Петровске сожители погибли после курения в постели
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В Петровске сожители погибли после курения в постели 

Новости Саратова 48 минут назад
Фото: Новости Саратова
В Петровске Саратовской области вчера, 28 апреля, в огне погибли два человека. Пожар возник около шести часов. Очевидцы позвонили на пульт оперативного дежурного, рассказав, что в доме № 11 на 1-м Октябрьском переулке валит черный дым.
По предварительным данным, пожар возник из-за курения в постели. Незатушенный окурок, вероятнее всего, и стал косвенной причиной гибели двух местных жителей. Прибывшие пожарные локализовали пламя, и нашли в обгоревшем помещении тело 60-летнего хозяина дома и его 42-летней подруги.
Обстоятельства случившегося выяснят правоохранители.
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