В Петровске сожители погибли после курения в постели

Петровске Саратовской области вчера, 28 апреля, в огне погибли два человека. Пожар возник около шести часов. Очевидцы позвонили на пульт оперативного дежурного, рассказав, что в доме № 11 на 1-м Октябрьском переулке валит черный дым.

По предварительным данным, пожар возник из-за курения в постели. Незатушенный окурок, вероятнее всего, и стал косвенной причиной гибели двух местных жителей. Прибывшие пожарные локализовали пламя, и нашли в обгоревшем помещении тело 60-летнего хозяина дома и его 42-летней подруги.

Обстоятельства случившегося выяснят правоохранители.