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Курганцы задыхаются от дыма пожаров. Горят поля, берега рек, дачи
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Курганцы задыхаются от дыма пожаров. Горят поля, берега рек, дачи 

Уральский меридиан 59 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Пожарные машины с ревом проносятся по курганским улицам. И это, увы, не учебные тревоги, к которым жители Кургана начали потихоньку привыкать. Пламенем объяты пустыри в Заозерном, в Западном случайными прохожими был потушен пожар на берегу Тобола, горят поля у Теплого стана и Белого Яра. По информации регионального управления МЧС пожарные расчеты на тушение техногенных пожаров сегодня, 29 апреля, выезжали уже 50 раз.
Главной причиной такого количества возгораний пожарные называют безответственность граждан. Непотушенная сигарета, тлеющий костер, сжигание мусора — это только часть списка причин. Обрушившийся на Зауралья шквалистый ветер, заставил некоторых людей бросить непотушенные костры и мангалы на природе и как результат — пожар площадью 9 га в районе Арбинки. Сейчас он локализован, сообщают пожарные. Чудом не сгорело сегодня село Лихачи в Варгашинском районе.
Надворные постройки на площади 150 кв. м. объятые пламенем, заставили жителей поднять панику. Из-за сильного ветра огонь мог перекинуться на жилые дома. Сейчас населенному пункту ничего не угрожает. Полицейские патрулируют город и при виде во дворах многоквартирных домов костры, выписывают штрафы. Напомним, что с 26 апреля в Зауралье введен особый противопожарный режим.
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