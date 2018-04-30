Пожарные России отмечают профессиональный праздник

МОСКВА , 30 апреля. / ТАСС /. Пожарные России отмечают 30 апреля свой профессиональный праздник — День пожарной охраны.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, глава министерства Владимир Пучков поздравил огнеборцев, отметив их слаженную работу, присущие им «мужество и отвагу, готовность в любых условиях по первому зову спасать из огня тех, кому грозит опасность».

"Только в 2017 году потушено более 130 тыс. пожаров, на которых спасены около 170 тыс. человек", — приводит пресс-служба слова министра.

Пучков отметил, что перед МЧС стоят новые задачи, которые требуют современных подходов в решении вопросов обеспечения безопасности. «Утвержденные в январе 2018 года президентом России „Основы государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года“ впервые за 369 лет пожарной службы определяют задачи в этом вопросе. Принятие документа позволит создать условия для совершенствования технологий пожаротушения, развития специализированной техники на основе применения робототехнических средств, беспилотных авиационных систем, современной экипировки и снаряжения», — говорится в поздравлении.

В этом году на особом контроле у МЧС находится противопожарная защита городов — участников чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в РФ. Министр высказал уверенность, что «боевые расчеты реагирующих подразделений с этой задачей успешно справятся», отмечает пресс-служба.

Глава МЧС также отметил роль добровольных пожарных подразделений, с помощью которых обеспечивается пожарная безопасность удаленных и труднодоступных населенных пунктов, а также тушится каждый десятый пожар.

Силы и средства

Пожарная охрана России насчитывает почти 470 тыс. человек — это сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России, работники противопожарной службы субъектов РФ, муниципальной, ведомственной и частной пожарной охраны, добровольцы.

"Ежегодно пожарные выезжают более чем на 2 млн выездов, тушат в среднем 150 тыс. пожаров, спасая сотни тысяч человек", — сказали в пресс-службе МЧС.

Среднее время прибытия на место пожара первого подразделения составляет чуть более 8 минут. За 17 лет оно снизилось более чем на 3 минуты. Время ликвидации возгорания за это время сократилось с 49 до 15 минут.

За годы существования пожарный расчет из конки с бочкой с водой превратился в мобильный многофункциональный отряд, способный выполнять широкий круг задач. «В распоряжении всех огнеборцев России находятся более 36 тыс. основных пожарных автомобилей, более 1,1 тыс. единиц инженерной техники, 407 плавательных средств, более 50 роботехнических комплексов», — отметили в МЧС.

Из истории пожарной охраны

Современный праздник пожарной охраны ведет отчет от 30 апреля 1649 года. В этот день царь Алексей Михайлович выпустил «Наказ о градском благочинии» — аналог современного федерального закона, прописывавший штатную численность пожарных, технику и оборудование, которые должны стоять на вооружении, довольствие и другие социальные гарантии огнеборцам, а также оговаривавший ответственность за поджоги.

С 1918 года праздник стал отмечаться 17 апреля. В этот день Владимир Ленин подписал декрет «Об организации мер борьбы с огнем». Таким образом, 17 апреля этого года советской пожарной охране исполнилось 100 лет.

В 1934 году в НКВД СССР было создано Главное управление пожарной охраны. Через два года появился Государственный пожарный надзор, а в 1966 году руководить пожарными стало МВД