В Башкирии ищут двух туристов на реке Лемеза

УФА , 29 апреля. / ТАСС /. Спасатели ищут двух туристов, пропавших во время сплава на катамаране по реке Лемеза в Башкортостане . Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В оперативно-дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Башкортостан» 29 апреля в 14.30 мск поступило сообщение о пропаже двух взрослых людей на реке Лемеза в районе н.п. Верхние Лемезы Архангельского района республики. Трое туристов сплавлялись по р. Лемеза на катамаране. В какой-то момент катамаран перевернулся, один из туристов успел ухватиться за бревно и через час выплыл к н.п. Верхние Лемезы. Место нахождения плывших с ним товарищей в настоящий момент неизвестно, ведутся поисковые работы", — отмечается в сообщении.