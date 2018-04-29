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В Башкирии ищут двух туристов на реке Лемеза
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В Башкирии ищут двух туристов на реке Лемеза 

ТАСС 1 час назад
УФА, 29 апреля. /ТАСС/. Спасатели ищут двух туристов, пропавших во время сплава на катамаране по реке Лемеза в Башкортостане. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по республике.
"В оперативно-дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Башкортостан» 29 апреля в 14.30 мск поступило сообщение о пропаже двух взрослых людей на реке Лемеза в районе н.п. Верхние Лемезы Архангельского района республики. Трое туристов сплавлялись по р. Лемеза на катамаране. В какой-то момент катамаран перевернулся, один из туристов успел ухватиться за бревно и через час выплыл к н.п. Верхние Лемезы. Место нахождения плывших с ним товарищей в настоящий момент неизвестно, ведутся поисковые работы", — отмечается в сообщении.
В поисковой операции участвуют силы и средства Башкирской териториальной подсистемы РСЧС в количестве пяти единиц техники 15 человек личного состава, в том числе от МЧС России две единицы техники и шести человек личного состава.
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