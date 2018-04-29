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Татарстанцам запретили жарить шашлыки на майских праздниках
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Татарстанцам запретили жарить шашлыки на майских праздниках 

Газета.Ru 1 час назад
Жителям Татарстана запретили готовить еду на открытом огне и сжигать сухую траву с 30 апреля по 15 мая, сообщает "Татар-информ".
Соотвествующее постановление Кабмина от 26 апреля опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.
В этот период на территории республике будет установлен особый противопожарный режим. Жителям запрещается сжигать мусор и сухую траву, а также готовить пишу на открытом огне (костры, мангалы), использовать пиротехнические изделия первого — третьего класса опасности на территориях населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в пожароопасный сезон и в лесопарковых зонах.
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