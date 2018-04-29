При пожаре в Калининском районе погибли двое петербуржцев

Вечером 27 апреля в полицию Петербурга поступило сообщение, что после пожара в Калининском районе города было обнаружено два трупа, передают «Невские новости».

Возгорание произошло в одной из двухкомнатных квартир на девятом этаже в доме N22/1 на улице Демьяна Бедного.

Правоохранители прибыли на место происшествия, где на кухне обнаружили тело ранее судимого 59-летнего жителя Петербурга, а в одной из комнат квартиры был найден труп его матери — 80-летней пенсионерки.

По предварительным данным, родственники задохнулись от угарного дыма. Следов термического воздействия на телах погибших обнаружено не было.

В настоящее время причина возгорания устанавливается.