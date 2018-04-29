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При пожаре в Калининском районе погибли двое петербуржцев
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При пожаре в Калининском районе погибли двое петербуржцев 

Газета.Ru 2 часа назад
Вечером 27 апреля в полицию Петербурга поступило сообщение, что после пожара в Калининском районе города было обнаружено два трупа, передают «Невские новости».
Возгорание произошло в одной из двухкомнатных квартир на девятом этаже в доме N22/1 на улице Демьяна Бедного.
Правоохранители прибыли на место происшествия, где на кухне обнаружили тело ранее судимого 59-летнего жителя Петербурга, а в одной из комнат квартиры был найден труп его матери — 80-летней пенсионерки.
По предварительным данным, родственники задохнулись от угарного дыма. Следов термического воздействия на телах погибших обнаружено не было.
В настоящее время причина возгорания устанавливается.
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