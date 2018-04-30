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В Башкирии обнаружили тело туриста с перевернувшегося катамарана
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В Башкирии обнаружили тело туриста с перевернувшегося катамарана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
УФА, 30 апр — РИА Новости. Спасатели нашли тело туриста, который пропал в воскресенье после того, как на реке в Башкирии перевернулся его катамаран, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главного управления МЧС по региону.
В воскресенье вечером на реке Лемезы Архангельского района Башкирии перевернулся катамаран с тремя туристами. Один мужчина, зацепившись за бревно, смог выплыть на берег. Второй турист был найден спустя несколько часов живым.
"Поиски третьего туриста продолжались и в понедельник. К сожалению, 54-летний мужчина погиб, найдено его тело", — сообщил РИА Новости представитель ведомства.
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