В Тамбове открылась первая в регионе школа безопасности детей на пожарах

ТАСС , 29 апреля. Первая в Тамбовской области школа безопасности детей на пожарах открылась в крупном торговом центре «Рио» в Тамбове , в ней планируется обучать порядка 100 детей в месяц. Об этом в воскресенье сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Светлана Погориловская.

"Сотрудники управления МЧС Тамбовской области в воскресенье начали работать с детьми в самом крупном торговом центре Тамбова, где сегодня открылась школа безопасности детей на пожарах «Дядя Степа». Занятия проводятся по графику предварительной записи, мы планируем обучать более 100 детей в месяц", — сказала Погориловская.

По ее словам, владелец торгового центра обратился в региональный главк МЧС с предложением организовать школу безопасности для детей, где их могли бы учить правильному поведению на пожарах. Он объяснил, что принял такое решение после трагедии в Кемерове , где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек.

"Торговый центр «Рио» расположен в центре Тамбова, там очень большая посещаемость, есть кинотеатр с многочисленными залами, на третьем этаже — большая игровая детская зона", — уточнила Погориловская.

"Мы закрепили за школой безопасности своих сотрудников, которые показывают детям амуницию пожарных и рассказывают о ее назначении, проводят викторины на пожарную тему, организуют эстафеты с применением средств тушения пожара, проходят с детьми по торговому центру, показывая направление эвакуации, объясняя, как себя вести в задымленном помещении и так далее. Также с детьми будут работать представители тамбовского отделения «Всероссийского добровольного пожарного общества», — добавила собеседница агентства.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 60 человек, пострадали 79 человек, из них 27 — дети. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек, все они арестованы.