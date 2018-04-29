«Было много дыма»: в караоке-клубе «Сова» загорелась проводка

В пермском караоке-клубе «Сова» во время вечеринки начался пожар. По словам очевидцев, сигнализацию из-за громкой музыки не было слышно, покинуть помещение просил ведущий мероприятия.

В краевом МЧС подтвердили факт возгорания.

— 29 апреля в 00:19 поступило сообщение о пожаре на ул. Газеты Звезда, 13. Время возникновения пожара — 00:17, — сообщили 59.ru в ГУ МЧС по Пермскому краю . — Время прибытия первого подразделения — 00:21. На пожар выехали три единицы техники. Посетителей оперативно эвакуировал персонал. Помещение кафе расположено на первом этаже административного здания. Пожар был потушен до прибытия пожарной охраны. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

В ходе осмотра места пожара сотрудники МЧС установили, что горение происходило в углу зала, возле входа в подсобное помещение. Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования (короткое замыкание электропроводки). В очаге пожара обнаружены фрагменты поврежденных электропроводов.

Нам удалось пообщаться с очевидцем возгорания в клубе.

— Возмутило, что сигнализация или не сработала, или ее не было слышно, — рассказала 59.ru очевидец Анна. — Если бы не ведущий, который громко сказал всем выйти, никто бы и не понял, что происходит. Музыка играла очень громко. Сигнализацию еле слышно было. Работники первые вышли, гардеробщица по номеркам одежду пыталась выдавать. Слава богу, быстро потушили, но было очень страшно. Мы были в зале несколько секунд, но успели надышаться. Я увидела, что едкий черный дым повалил из-за большой шторы. Дыма было много. Это второй за четыре месяца пожар в «Сове». 28 декабря клуб тоже закрывали.

29 апреля в официальном инстаграме клуба появилось следующее обращение: «Извините! Мы закрыты по техническим причинам до 4 мая. Приносим свои извинения».