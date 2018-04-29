Дым под сапогом: волгоградские спасатели показали работу на страшных пожарах 

Накануне своего профессионального праздника волгоградские пожарные показали ролик о своей горячей и опасной работе.
Страшные взрывы в домах на улице Космонавтов и проспекте Университетском, пожар на нефтепроводе под Фролово, а между ними — сотни других возгораний и спасенных жизней. Небольшой ролик стал хроникой большой работы волгоградских пожарных.
Пожарные показали свою работу
— В ролике ко дню пожарной охраны мы собрали исторические и современные кадры, — рассказали спасатели. — Эпизоды, на которых наши коллеги борются с масштабными степными пожарами, тушат горящие, словно спичка, здания и спасают жителей домой, сложившихся после взрыва бытового газа.
Завтра сотрудники МЧС выйдут на праздничный парад, который стартует с площади Дзержинского в Тракторозаводском районе. Рядом с современными машинами, мотоциклами и проходимыми квадроциклами в колонне проедут раритетные ГАЗ-51 и ЗИС-5.