Дым под сапогом: волгоградские спасатели показали работу на страшных пожарах

Накануне своего профессионального праздника волгоградские пожарные показали ролик о своей горячей и опасной работе.

Страшные взрывы в домах на улице Космонавтов и проспекте Университетском, пожар на нефтепроводе под Фролово , а между ними — сотни других возгораний и спасенных жизней. Небольшой ролик стал хроникой большой работы волгоградских пожарных.

Пожарные показали свою работу

— В ролике ко дню пожарной охраны мы собрали исторические и современные кадры, — рассказали спасатели. — Эпизоды, на которых наши коллеги борются с масштабными степными пожарами, тушат горящие, словно спичка, здания и спасают жителей домой, сложившихся после взрыва бытового газа.