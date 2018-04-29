Ещё
Штрафы будут максимальными: в Кургане из-за ветра и беспечности людей полыхает полсотни пожаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штрафы будут максимальными: в Кургане из-за ветра и беспечности людей полыхает полсотни пожаров 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В Кургане сегодня пожарные выехали тушить уже 50 возгораний. Пожары бушуют в разных частях города. В районе Арбинки пожар площадью 9 гектаров, по словам пресс-службы ГУ МЧС России, произошел из-за того, что горожане начали жарить шашлыки.
— Когда всё загорелось, они просто побросали сумки в машины и благополучно уехали. Пожары в Теплом Стане, Белом Яре стали причиной смога над городом. 47 пожаров на 16:30 уже полностью ликвидированы. Еще три продолжают локализовывать. Абсолютно все пожары произошли из-за человеческого фактора: дачники убирают траву и пытаются её сжигать, а отдыхающие при таком ветре жарят шалыки и бросают окурки, — рассказала 45.ru.
В данный момент работают все пожарные подразделения пожарной охраны, все 11 пожарных частей Кургана. В Варгашинском районе уже локализован крупный пожар в районе деревни Лихачи. Там существовала угроза того, что огонь перекинется с горящей неподалеку травы на жилые дома, но пожар вовремя остановили — пострадали только два сарая и баня. Пострадавших нет, ни одно жилое стреоние огнем не затронуто. Спасатели работают вместе с курганским лесничеством, которое не справляется с тушением.
— С 26 введен особый противопожарный режим. Также было объявлено предупреждение накануне. Оно продлено до завтра включительно: прогноз оправдался, порывы ветра в Кургане достигают 19 метров в секунду. Но, не смотря на особый режим и сильный ветер, население бессознательно и безответственно подходит к вопросам безопасности. Люды выезжают на шашлыки, жгут костры и бросают окурки и не думают ни о себе, ни об окружающих. Штрафы будут максимальными, никаких предупреждений выноситься не будет. Максимум административной ответственности, а если будет нанесен ущерб — вплоть до уголовной ответственности, — предупредила горожан пресс-секретарь ГУ МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.
45.ru: последние новости
От 2 до 400 тысяч рублей: МЧС напомнило зуральцам о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности Прокуратура: ТРЦ «Рио» должен быть закрыт до устранения противопожарных нарушений Прокурор Игорь Ткачев рассказал об опасных сельских клубах и нарушениях в торговых центрах Зауралья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно91
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами604
В Британии захотели «наказать» чиновников РФ278
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына62
Трамп обвинил Путина в хаосе121
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение