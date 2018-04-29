Штрафы будут максимальными: в Кургане из-за ветра и беспечности людей полыхает полсотни пожаров

Кургане сегодня пожарные выехали тушить уже 50 возгораний. Пожары бушуют в разных частях города. В районе Арбинки пожар площадью 9 гектаров, по словам пресс-службы ГУ МЧС России, произошел из-за того, что горожане начали жарить шашлыки.

— Когда всё загорелось, они просто побросали сумки в машины и благополучно уехали. Пожары в Теплом Стане, Белом Яре стали причиной смога над городом. 47 пожаров на 16:30 уже полностью ликвидированы. Еще три продолжают локализовывать. Абсолютно все пожары произошли из-за человеческого фактора: дачники убирают траву и пытаются её сжигать, а отдыхающие при таком ветре жарят шалыки и бросают окурки, — рассказала 45.ru.

В данный момент работают все пожарные подразделения пожарной охраны, все 11 пожарных частей Кургана. В Варгашинском районе уже локализован крупный пожар в районе деревни Лихачи. Там существовала угроза того, что огонь перекинется с горящей неподалеку травы на жилые дома, но пожар вовремя остановили — пострадали только два сарая и баня. Пострадавших нет, ни одно жилое стреоние огнем не затронуто. Спасатели работают вместе с курганским лесничеством, которое не справляется с тушением.