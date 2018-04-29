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На пожаре в Рыбном обнаружили труп мужчины
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На пожаре в Рыбном обнаружили труп мужчины 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Вечером 28 апреля в МЧС поступила информация о пожаре в городе Рыбное, сообщает пресс-служба Главного управления.
В результате возгорания уничтожен жилой двухквартирный дом. На пожаре погиб мужчина.
Боролись с огнем 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания и причиненный ущерб. Кроме того, Рязанским МСО СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства произошедшего.
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