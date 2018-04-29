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Запах экзотического фрукта спровоцировал эвакуацию в университете Мельбурна
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Запах экзотического фрукта спровоцировал эвакуацию в университете Мельбурна 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Около 600 сотрудников и студентов Королевского мельбурнского технологического института были эвакуированы в субботу из-за сильного запаха дуриана в здании, пишет газета Herald Sun.
Находившиеся в помещении люди почувствовали сильный неприятный запах и вызвали экстренные службы из опасений, что в здании могла произойти утечка газа. Администрация провела экстренную эвакуацию сотрудников и учащихся.
На место прибыли 40 пожарных, в том числе группа в специальной экипировке. Сотрудники экстренных служб осмотрели помещение в поисках источника запаха. Им оказался дуриан, забытый в одном из шкафов.
Дуриан — тропический фрукт, распространенный в Юго-Восточной Азии. Из-за специфического запаха в некоторых странах региона дуриан запрещено провозить в общественном транспорте, проносить в отели и другие общественные места. По этой же причине в странах Юго-Восточной Азии сформировалась культура употребления этого фрукта в специальных буфетах.
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