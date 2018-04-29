Запах экзотического фрукта спровоцировал эвакуацию в университете Мельбурна

МОСКВА , 29 апр — РИА Новости . Около 600 сотрудников и студентов Королевского мельбурнского технологического института были эвакуированы в субботу из-за сильного запаха дуриана в здании, пишет газета Herald Sun.

Находившиеся в помещении люди почувствовали сильный неприятный запах и вызвали экстренные службы из опасений, что в здании могла произойти утечка газа. Администрация провела экстренную эвакуацию сотрудников и учащихся.

На место прибыли 40 пожарных, в том числе группа в специальной экипировке. Сотрудники экстренных служб осмотрели помещение в поисках источника запаха. Им оказался дуриан, забытый в одном из шкафов.

Дуриан — тропический фрукт, распространенный в Юго-Восточной Азии. Из-за специфического запаха в некоторых странах региона дуриан запрещено провозить в общественном транспорте, проносить в отели и другие общественные места. По этой же причине в странах Юго-Восточной Азии сформировалась культура употребления этого фрукта в специальных буфетах.