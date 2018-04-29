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На Ангарском перевале начал работать спасательный пост МЧС
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На Ангарском перевале начал работать спасательный пост МЧС 

РИА Новости Крым 59 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. С 29 апреля на трассе Симферополь — Ялта на Ангарском перевале начал работать временный мобильный спасательный пост. Он организован на период курортного сезона, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
В пункте на постоянном дежурстве находятся двое пожарных части Доброе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым».
"У огнеборцев на вооружении находится пожарный автомобиль первой помощи «Валдай», оснащенный необходимым спасательным оборудованием: гидравлическим и шанцевым инструментом, радиосвязью и противопожарными средствами. Для размещения личного состава установлен небольшой временный модуль", — рассказали в ведомстве, уточнив, что «Валдай» предназначен для «тушения пожаров и спасательных работ на ранней стадии».
Кроме этого, на вооружении спасателей имеется аварийная световая башня, которая позволяет освещать значительные территории в темное время суток или тем, где нет электричества.
По словам главы МЧС Крыма Сергея Шахова, размещение пункта на указанном месте позволяет значительно сократить время прибытия спасателей к месту нештатной ситуации и своевременно оказать помощь нуждающимся.
"Опыт предыдущих лет показывает, что такой пост здесь необходим. На расстоянии от Симферополя до Алушты базируется лишь одно спасательное подразделение: пожарная часть в селе Доброе. В летний период на трассе Симферополь — Ялта очень оживленное движение, и, к сожалению, риск возникновения ДТП значительно повышен", — пояснил он.
В МЧС напомнили, что прошлым летом пожарные этого поста 21 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП и более 50 раз к оказанию помощи населению.
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