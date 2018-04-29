В Австралии эвакуировали общежитие из-за дуриана

Австралии эвакуировали студентов и преподавателей университета Мельбурна после заявления о странном запахе в библиотеке, сообщается на сайте пожарной службы штата.

После эвакуации полиция начала расследование, так как на территории университета хранятся потенциально опасные химические вещества.

Сотрудники полиции установили, что источником запаха оказался гниющий плод дуриана. Фрукт был забыт в шкафу и испортился, а запах распространялся по зданию через вентиляцию.

После обнаружения фрукта здание было вновь открыто. Управление охраны окружающей среды проводит проверку и выясняет, правильно ли там организовано хранение и вывоз отходов.

18 апреля в центре Манчестера эвакуировали университетский кампус после того, как в лаборатории университета были обнаружены «нестабильные химические вещества».