Испорченный фрукт стал причиной эвакуации 600 человек в Австралии

Около 600 учащихся и сотрудников Мельбурнского королевского технологического университета были эвакуированы из-за сильного запаха дуриана.

Почувствовав сильный запах в университетской библиотеке и опасаясь утечки газа, находившиеся в здании люди решили вызвать экстренные службы. В целях безопасности была проведена эвакуация сотрудников и учащихся, сообщает BBC.

На место прибыли 40 пожарных, в том числе группа в специальной экипировке. В результате поиска источника запаха оказалось, что им является испорченный дуриан, оставленный кем-то в одном из шкафов. Пожарные пояснили, что запах распространился по всему зданию из-за особенностей системы кондиционирования.

Как сообщается, университет вновь функционирует.

Дуриан известен своим сильным неприятным запахом. При этом фрукт сладкий и обладает рядом целебных свойств.