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Испорченный фрукт стал причиной эвакуации 600 человек в Австралии
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Испорченный фрукт стал причиной эвакуации 600 человек в Австралии 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Lenta.ru
Около 600 учащихся и сотрудников Мельбурнского королевского технологического университета были эвакуированы из-за сильного запаха дуриана.
Почувствовав сильный запах в университетской библиотеке и опасаясь утечки газа, находившиеся в здании люди решили вызвать экстренные службы. В целях безопасности была проведена эвакуация сотрудников и учащихся, сообщает BBC.
На место прибыли 40 пожарных, в том числе группа в специальной экипировке. В результате поиска источника запаха оказалось, что им является испорченный дуриан, оставленный кем-то в одном из шкафов. Пожарные пояснили, что запах распространился по всему зданию из-за особенностей системы кондиционирования.
Как сообщается, университет вновь функционирует.
Дуриан известен своим сильным неприятным запахом. При этом фрукт сладкий и обладает рядом целебных свойств.
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