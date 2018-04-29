Петрозаводчанин Вадим Кузькин получил медаль «За спасение погибавших»

Награждение прошло в рамках праздника пожарных на площади Кирова (фото).

Утром 29 апреля в Петрозаводске на площади Кирова открылся торжественный праздник, посвященный 165-летию пожарной охраны Республики Карелия , Дню пожарной охраны России , который отмечается 30 апреля, и Международным соревнованиям среди сотрудников газодымозащитной службы.

Помимо показательных учений, руководство МЧС наградило наиболее отличившихся сотрудников ведомственными наградами. Так высокой правительственной наградой — медалью «За спасение погибавших» был награжден старший инструктор — пожарный (спасатель) Вадим Кузькин, который принимал участие в тушении пожара в квартире шести этажного жилого дома № 14а по ул. Фрунзе в ноябре 2016 года.

Являясь командиром второго отделения, он получил от руководителя тушения пожара указание сформировать звено газодымозащитной службы и, с использованием спасательных устройств, организовать эвакуацию людей из подъезда, сообщает пресс-служба МЧС.

«Проведя разведку, было установлено, что подъезд дома окутан густым дымом, отрезавшим людям путь к спасению. В сложившейся ситуации Вадим решил разделить имеющиеся у него силы и направил одного из газодымозащитников своего отделения на проверку квартир на третьем этаже, второго на проверку квартир на шестом этаже, а сам направился проверять квартиры четвёртого и пятого этажей. Данное решение позволило минимальным количеством личного состава организовать одновременную эвакуацию большого количества жильцов дома.

На пятом этаже в одной из квартир он обнаружил женщину с двумя детьми. Надев на детей свою маску, а также маску спасательного устройства дыхательного аппарата, он вывел их на воздух, включился в дыхательный аппарат и продолжил работу. На четвертом этаже он спас еще двух девочек, также отказываясь от маски в их пользу.

Всего же, на данном пожаре личным составом отделения, под руководством Вадима Сергеевича, было спасено и эвакуировано по лестничному маршу четырнадцать человек, в том числе четверо детей, а непосредственно им самим была спасена одна женщина и четверо детей».