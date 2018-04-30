Боеприпас времен войны обнаружили в городском округе Можайск

В деревне Некрасово городского округа Можайск Подмосковья обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, угрозы для жизни людей нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Двадцать девятого апреля в 15:30 от оперативного дежурного ЕДДС Можайска в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», — говорится в сообщении.

Расстояние от найденного боеприпаса до жилых строений 150 метров. Его уничтожение силами ПСО-22 запланировано на 3 мая.