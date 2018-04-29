Под Вязьмой горит резервуар с бензином

ТАСС , 29 апреля. Пожарные тушат возгорание в резервуаре с бензином в Вяземском районе Смоленской области , сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах региона.

"Утром в воскресенье на станции Семлево в Вяземском районе Смоленской области загорелся резервуар с бензином АИ-80 емкостью 5 тыс. тонн", — сказал собеседник агентства.

По его словам, резервуар заполнен на три четверти.

"Для тушения возгорания пожарные проводят пенную атаку. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщил собеседник агентства.