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Под Смоленском загорелся резервуар с нефтепродуктами
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В Смоленской области загорелся резервуар с нефтепродуктами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Резервуар с нефтепродуктами объемом до 5 тонн загорелся в Смоленской области, пожар уже локализован, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в Вяземском районе поступило в 11.39 мск.
"По прибытии выяснилось, что горит резервуар с нефтепродуктами объемом до пяти тонн. На данный момент пожар локализован", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что резервуар подземный, горение происходит внутри.
"Угрозы распространения пожара, а также угрозы населению нет", — подчеркнул представитель ГУМЧС.
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