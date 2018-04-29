Под Смоленском загорелся резервуар с нефтепродуктами

В Смоленской области загорелся резервуар с нефтепродуктами

По данным ведомства, сообщение о возгорании в Вяземском районе поступило в 11.39 мск.

"По прибытии выяснилось, что горит резервуар с нефтепродуктами объемом до пяти тонн. На данный момент пожар локализован", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что резервуар подземный, горение происходит внутри.