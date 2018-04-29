Новое здание театр кукол получит ко Дню города 

Ремонт дома Купцова на улице Кирова будет завершен ко Дню города, который Калуга по традиции отмечает в последнее воскресенье августа. «Сейчас здесь активно ведутся реставрационно-восстановительные работы. Мы планируем, что ко Дню города получим новый объект, — сказал городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, который 28 апреля провел рабочую встречу с представителями компании, занимающейся ремонтом здания. Фото пресс-службы городской управы Калуги По сообщению пресс-службы городской управы, строители стараются не выбиваться из графика. Они уже приступили к внутренним отделочным работам, устройству вентиляции и оборудованию зрительного зала. То, что ремонт дома Купцова в этом году все-таки будет завершен и театр кукол, которому предназначается это здание, все-таки справит новоселье, 20 февраля, отчитываясь перед депутатами городской думы, пообещал предшественник Разумовского на посту городского головы Константин Горобцов. Дата завершения ремонтных работ тогда названа не была. Ремонт начался в декабре прошлого года. По условиям контракта, стоимость которого превышает 35 миллионов рублей, ремонт здания, общая площадь которого составляет около 860 квадратных метров, должен быть завершен к 1 июля.