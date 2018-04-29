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В Ереване перекрыли проезд к площади Республики
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В Ереване перекрыли проезд к площади Республики 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Hrant Khactaryan/PAN Photo via AP
Протестующие в Ереване перекрыли проезд к площади Республики, собравшиеся ездят на автомобилях кругами и сигналят, передает РИА «Новости».
Сообщается, что несколько сотен оппозиционеров стоят на пешеходных переходах, мешая проезду водителей в центре города. Прилегающие к площади центральные улицы также перекрыты.
Автомобилисты вывешивают из окон флаги. Полицейские не препятствуют протестующим. Часть митингующих остались на площади Республики, остальные выстроились в колонну и продолжают шествие по центральным улицам города.
Ранее сообщалось о начале шествия протестующих в Ереване. Перед этим сообщалось, что лидер армянской оппозиции провел переговоры с президентом страны.
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