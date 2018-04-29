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В Екатеринбурге горит здание на площади 600 кв метров
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В Екатеринбурге горит здание на площади 600 квадратных метров 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В неэксплуатиремом шестиэтажном здании в Екатеринбурге произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Сообщение о пожаре поступило сегодня в 09:37 местного времени (7:37 мск. — RT). В тушении пожара задействованы 16 единиц техники, 48 человека личного состава», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, площадь пожара составляет 600 квадратных метров.
В настоящее время устанавливается причина пожара.
Ранее URA.RU передавало, что посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.
RT на русском: последние новости
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