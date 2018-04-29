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В «ПИК-60» произошло возгорание из-за проблем с электропроводкой
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В «ПИК-60» произошло возгорание из-за проблем с электропроводкой 

Псковская губерния 1 час назад
в псковском торговом центре «ПИК-60» произошло возгорание и задымление из-за проблемы с электропроводкой, сообщили «Псковской губернии» очевидцы. К торговому центру прибыли несколько пожарных расчётов. По информации представителей тогового центра «Империал», который прилегает к «ПИК-60», гипермаркет возгорание не коснулось, он продолжает работать в нормальном режиме. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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