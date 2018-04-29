В Питкяранте горел магазин стройматериалов

Город едва не лишился торговой точки из-за аварийного режима работы электрооборудования.

28 апреля в 23 часа 45 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Питкяранта поступило сообщение о пожаре в магазине стройматериалов на улице Ленина.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета из городской части уже были на месте происшествия.

В ходе разведки пожара было установлено, что горит пристройка к магазину. Брандмейстерам потребовалось десять минут, чтобы укротить огонь и не допустить его дальнейшего распространения.

В результате пожара в пристройке огнем были повреждены стены и кровля на общей площади 10 квадратных метров.

По предварительным данным специалистов пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Проводится проверка.