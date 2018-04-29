В Донецке пострадали двое пожарных

В Донецке двое пожарных пострадали, спасая детей из горевшей многоэтажки

Двое сотрудников МЧС пострадали при тушении пожара в девятиэтажном доме в Донецке , спасая детей, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуация самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"29 апреля на пульт оперативно-диспетчерской службы пожарно-спасательного отряда Донецка поступило сообщение о пожаре в Буденновском районе города. Было установлено, что горение происходит на шестом этаже девятиэтажного дома", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

По данным ведомства, спасатели вывели на свежий воздух шесть человек, в том числе трех детей.