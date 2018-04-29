Ещё
В Донецке пострадали двое пожарных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Донецке двое пожарных пострадали, спасая детей из горевшей многоэтажки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двое сотрудников МЧС пострадали при тушении пожара в девятиэтажном доме в Донецке, спасая детей, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуация самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"29 апреля на пульт оперативно-диспетчерской службы пожарно-спасательного отряда Донецка поступило сообщение о пожаре в Буденновском районе города. Было установлено, что горение происходит на шестом этаже девятиэтажного дома", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
По данным ведомства, спасатели вывели на свежий воздух шесть человек, в том числе трех детей.
"Спасая детей, пожарные отдавали им свои аппараты со сжатым воздухом, благодаря которым дети остались живы. Сами же сотрудники МЧС, выполняя свой служебный долг, пострадали. Двое из них госпитализированы в лечебное учреждение Донецка с отравлением продуктами горения", — добавили в министерстве.
РИА Новости: последние новости
В Баку загорелось здание Trump Tower Ил-76 сбросил более 40 тонн воды на очаг пожара в Оренбургской области В Сибири нашли нарушения практически в каждом из 4,4 тысячи проверенных ТЦ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сели все: гаишников покарали за прокурора667
Армянская оппозиция перекрыла центр Еревана315
ФСБ обратилась к украинским браконьерам166
Порошенко похвастался победой «украинского» флота446
В «дело Скрипалей» вмешались лондонские театралы31
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение